«Референдум» о присоединении ОРЛО к России ничтожен – МИД Украины

https://racurs.ua/n168919-referendum-o-prisoedinenii-orlo-k-rossii-nichtojen-mid-ukrainy.html

Ракурс

Війна в Україні з російськими окупантами триває. У Міністерстві закордонних справ України прокоментували анонсований «референдум» в окупованих районах Луганської області.

Він стосується приєднання так званої ЛНР до складу Росії. Заяви маріонеток Кремля прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

Російська Федерація не полишає спроб підірвати суверенітет та територіальну цілісність України. Будь-які фейкові референдуми на тимчасово окупованих територіях є юридично нікчемними та не матимуть правових наслідків, — наголосив він.

Прес-секретар відомства додав, що жодна країна світу не визнає насильницьку зміну міжнародно визнаних кордонів нашої держави.

Натомість Росія отримає ще більш рішучу відповідь міжнародної спільноти, яка пришвидшить її падіння в прірву глобальної ізоляції.

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Нагадаємо, що фейковий «референдум» на території самопроголошеної Луганської народної республіки планують провести вже найближчим часом. Про це заявив ватажок луганських бойовиків Леонід Пасічник.

РФ вимагає від України визнання статусу самопроголошених ДНР і ЛНР як окремих незалежних від України територій.