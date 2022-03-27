ОсвобожденныйТростянец в Сумской области ВСУ показали на фото

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Ракурс

Війна в Україні триває. Стали відомі наслідки звільнення українськими військовими Тростянця на Сумщині та розгрому Кантемирівської танкової дивізії.

Фотографіями міста після бою з окупантами поділилася 93 бригада «Холодний Яр».

У Головному управлінні розвідки повідомили, що застрелився командир 13 танкового полку, який входить до складу Кантермирівської дивізії.

13-й номер полку виявилося для російського офіцера нещасливим. Так само, як номер 200 для окремої мотострілецької бригади росіян, яку холодноярці розбили і частково «задвухсотили» на харківському напрямку.

Ну і вишенькою на торті стало повідомлення від журналіста Романа Цимбалюка, що в РФ командувача 1-ї танкової армії (в/ч 11161, Баковка) Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Киселя було знято з посади, — йдеться в повідомленні.

До 1-ї танкової армії входить сумнозвісна «елітна» кантемирівська дивізія. Зазначається, що Киселя звільнили через величезні втрати та провал вторгнення РФ в Україну.

Не виключаємо, що втеча російської армії з Тростянця і стала тією останньою краплею. І далі російській верхівці вже неможливо було закривати очі на погане управління військами, — підсумували в дописі.

Нагадаємо, 26 березня українські військові 93 бригади «Холодний Яр» за допомогою територіальної оборони та місцевих партизанів звільнили від російських окупантів місто Тростянець.

Захисникам вдалося вигнати з міста «еліту» російських сухопутних військ — кантемирівську танкову дивізію.

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Тікаючи, російські військові лишали озброєння, техніку та боєприпаси. Українські військові використають їх для звільнення інших українських міст від окупації.

22 березня у Тростянці сталася велика пожежа, яку тривалий час неможливо було загасити через бої.