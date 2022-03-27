Интервью Зеленского российским СМИ запрещает публиковать роскомнадзор

https://racurs.ua/n168924-intervu-zelenskogo-rossiyskim-smi-zapreschaet-publikovat-roskomnadzor.html

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Роскомнагляд вимагає в російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв’ю президента України Володимира Зеленського.

В організації констатували, що низка російських засобів масової інформації взяла інтерв’ю у Зеленського. Про це заявляє роскомнагляд.

Серед них, зазначає пропаганда Кремля, є «іноземні ЗМІ, які виконують функції іноагенту».

Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв’ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування, — йдеться в заяві.



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27 березня президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю російським журналістам уперше після початку війни. Розмова тривала майже дві години.

ЗМІ обіцяли надвечір оприлюднити всю розмову без цензури. З президентом зідзвонилися російські журналісти, серед яких головний редактор «Медузи» Іван Колпаков, головний редактор телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко, письменник та журналіст Михайло Зигар, кореспондент «Коммерсанта» Володимир Соловйов.