ВСУ эффективно сдерживают продвижение врага, отбита череда атак. Фото:

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Збройні сили України продовжують ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному і Північно-Східному напрямках.

Також тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Сили оборони ефективно стримують просування противника у напрямках Гуляйполя та Запоріжжя. На Авдіївському напрямку військові відбивають штурмові дії ворога в районі Верхньоторецького. Про це 28 березня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Поблизу Києва військові стримують ворога, який намагається прорвати оборону з північного заходу і сходу, щоб взяти під контроль ключові автодороги та населені пункти. На півдні Збройні сили зосереджені на організації оборонних заходів Кривого Рогу, Запоріжжя та Миколаєва. Також військові задіяні в утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об'єктів критичної інфраструктури.

На Донецькому та Луганському напрямках українська армія протягом доби відбила п’ять ворожих атак, знищила два танки, одну бойову машину піхоти та один автомобіль.

Повітряні сили за попередню добу збили чотири російських літаки, один вертоліт, два безпілотники різних типів та дві крилаті ракети. Авіація ЗСУ також була задіяна для завдання ударів по визначених наземних цілях та об'єктах окупантів.

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Нагадаємо, у Чернігівській області українські захисники поповнили список трофеїв двома майже новими броньованими «Уралами» моделі «Торнадо-У». Ці дві вантажівки влетіли в копієчку росії, бо зійшли з конвеєру в 2021 році і мають незначний пробіг.