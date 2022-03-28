Новый БПЛА. Фото: BaykarTech

https://racurs.ua/n168929-novyy-bayraktar-s-ukrainskim-dvigatelem-prezentovali-v-turcii-foto.html

Ракурс

Bayraktar (Байрактар) з українським двигуном презентували у Туреччині.

Прототип нового бойового БПЛА представив турецький виробник дронів Baykar Makina. Перші польоти великого безпілотника повинні відбутися в 2023 році. Про це повідомляється у Twitter-сторінці Baycar.

Національна безпілотна бойова літальна система (MYUS), яка оснащена реактивною системою, отримала назву Kızılelma. Новий безпілотник зможе злітати та приземлятися на флагманський десантний корабель турецького флоту TCG Anadolu.

У листопаді 2021 року компанія «Байрак» замовила в українського державного підприємства «Івченко-Прогрес» реактивні двигуни АІ-322Ф і АІ-25ТЛТ для проекту Myus. Очікується, що новий безпілотник зможе розвивати швидкість до 800 км/год, а його вантажопідйомність складе не менше 1 тис. 500 кг.

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Нагадаємо, з початку повномасштабної війни українські безпілотники Bayraktar наводять жах на російських окупантів. Ударні БПЛА успішно знищують техніку ворога, однією з цілей дрона стала російська реактивна система залпового вогню «Ураган».