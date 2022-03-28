Стало известно, сколько украинских детей погибли от рук рашистов. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n168930-stalo-izvestno-skolko-ukrainskih-detey-ubili-rossiyskie-fashisty.html

Ракурс

Жертвами повномасштабної війни росії проти України стали 143 дитини, а 216 дітей дістали поранення.

Визначити точну кількість жертв серед дітей наразі неможливо через активні бойові дії, які ведуться у деяких українських містах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

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Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей, — написала Денісова.

Нагадаємо, у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків 2007, 2008 та 2009 років народження підірвалися внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Постраждалих госпіталізували.