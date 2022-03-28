Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Стало известно, сколько украинских детей погибли от рук рашистов. Фото: 24 канал

Стало известно, сколько украинских детей убили российские фашисты

28 мар 2022, 09:35
999

Жертвами повномасштабної війни росії проти України стали 143 дитини, а 216 дітей дістали поранення.

Визначити точну кількість жертв серед дітей наразі неможливо через активні бойові дії, які ведуться у деяких українських містах. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.



.

Станом на 8 годину 28 березня 2022 року за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення російської федерації в Україні загинуло 143 дитини та постраждало 216 дітей, — написала Денісова.

Нагадаємо, у селі Обільне Мелітопольського району Запорізької області троє підлітків 2007, 2008 та 2009 років народження підірвалися внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета. Постраждалих госпіталізували.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров