Оккупанты покинули Славутич – мэр города рассказал подробности

https://racurs.ua/n168932-okkupanty-pokinuli-slavutich-mer-goroda-rasskazal-podrobnosti.html

Ракурс

Славутич, місто в Київській області, російські окупанти покинули в неділю, 27 березня. Місто залишається під українським прапором.

Вони зробили свою роботу, яку хотіли зробити, — перевірили місто. Вони завершили це і поїхали, — повідомив мер Юрій Фомічев у відеозверненні.

Чиновник спростував фейки, що нібито місцева влада співпрацює з окупанти та просила їх про гуманітарну допомогу.

Жодної співпраці з окупантами ми не ведемо. Ми самотужки вирішуємо всі свої проблеми. Нам не треба нічия гуманітарна допомога, нам всього вистачає. Нам допомагають з усіх міст та містечок України, — сказав Фомічев.

Нагадаємо, вранці 26 березня російські окупанти вдерлися у Славутич, встановили блокпости, в місто заїхала їхня військова техніка. Вони захопили лікарню і викрали мера Фомічова.

.

Згодом Київська обласна військова адміністрація повідомила, що міського голову відпустили. Сам Фомічов розповів, що разом із жителями міста брав участь у проукраїнському мітингу на головній площі Славутича. Також він заявив, що окупанти вбили трьох жителів міста.

Ввечері голова Київської ОВА Олександр Павлюк повідомив, що Славутич ізольовано, планується організація гуманітарного коридору.