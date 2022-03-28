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Ракурс
На церемонии Оскар поддержали Украину, но без осуждения россии. Фото:

На церемонии Оскар поддержали Украину, но без осуждения агрессии рф (ФОТО)

28 мар 2022, 10:06
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Церемонія Оскар 2022 року була особливою — під час заходу пройшла мовчання в знак солідарності з Україною.

Хвилину мовчання оголосили між нагородами зірок кіно. Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з’явилися кілька слайдів на чорному тлі. Про це повідомляє ABC News.

Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах. Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine, — було зображено на слайдах.

Також на червоній доріжці підтримку Україні публічно висловлювали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Даян Воррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші. Дехто з митців доповнив свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора.

Переможці кінопремії Оскар-2022:

  • Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт («Король Річард»)

  • Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)
  • Найкращий режисер: Джейн Кемпіон («У руках пса»)
  • Найкращий іноземний фільм: («Кермуй моїм авто») Японія
  • Найкращий анімований фільм: «Енканто»
  • Найкращі костюми: «Круелла»
  • Найкращий актор другого плану: Трой Коцур («Кода»)
  • Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)
  • Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»



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  • Найкраща операторська робота: «Дюна»
  • Найкращий макіяж і зачіски: «Очі Теммі Фей»
  • Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»
  • Найкращий монтаж: «Дюна»
  • Найкраща оригінальна музика: «Дюна»
  • Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye
  • Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper
  • Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball
  • Найкращий звук: «Дюна»
  • Найкращий документальний повнометражний фільм: «Літо душі»
  • Найкраща оригінальна пісня: «007: Не час помирати»

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали українських волонтерів у Лондоні, які збирали гуманітарну допомогу для постраждалих українців.

Источник: Ракурс


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