На церемонии Оскар поддержали Украину, но без осуждения россии. Фото:

https://racurs.ua/n168933-na-ceremonii-oskar-podderjali-ukrainu-no-bez-osujdeniya-agressii-rf-foto.html

Ракурс

Церемонія Оскар 2022 року була особливою — під час заходу пройшла мовчання в знак солідарності з Україною.

Хвилину мовчання оголосили між нагородами зірок кіно. Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з’явилися кілька слайдів на чорному тлі. Про це повідомляє ABC News.

Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах. Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine, — було зображено на слайдах.

Також на червоній доріжці підтримку Україні публічно висловлювали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Даян Воррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші. Дехто з митців доповнив свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора.

Переможці кінопремії Оскар-2022:

Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт («Король Річард»)

Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)

Найкращий режисер: Джейн Кемпіон («У руках пса»)

Найкращий іноземний фільм: («Кермуй моїм авто») Японія

Найкращий анімований фільм: «Енканто»

Найкращі костюми: «Круелла»

Найкращий актор другого плану: Трой Коцур («Кода»)

Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)

Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»

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Найкраща операторська робота: «Дюна»

Найкращий макіяж і зачіски: «Очі Теммі Фей»

Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»

Найкращий монтаж: «Дюна»

Найкраща оригінальна музика: «Дюна»

Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye

Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper

Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball

Найкращий звук: «Дюна»

Найкращий документальний повнометражний фільм: «Літо душі»

Найкраща оригінальна пісня: «007: Не час помирати»

Нагадаємо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали українських волонтерів у Лондоні, які збирали гуманітарну допомогу для постраждалих українців.