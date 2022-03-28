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На церемонии Оскар поддержали Украину, но без осуждения россии. Фото:
На церемонии Оскар поддержали Украину, но без осуждения агрессии рф (ФОТО)https://racurs.ua/n168933-na-ceremonii-oskar-podderjali-ukrainu-no-bez-osujdeniya-agressii-rf-foto.htmlРакурс
Церемонія Оскар 2022 року була особливою — під час заходу пройшла мовчання в знак солідарності з Україною.
Хвилину мовчання оголосили між нагородами зірок кіно. Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з’явилися кілька слайдів на чорному тлі. Про це повідомляє ABC News.
Ми б хотіли хвилиною мовчання показати нашу підтримку народу України, який зараз переживає конфлікт вторгнення і несправедливість у своїх власних кордонах. Попри те, що кіно є для нас важливим способом висловити нашу людяність під час конфлікту, реальність така, що мільйони сімей в Україні потребують їжі, медичного обслуговування, чистої води та екстреної допомоги. Ми просимо вас підтримати Україну всіма можливими способами. #StandWithUkraine, — було зображено на слайдах.
#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscarspic.twitter.com/eIdWgcGAom— ABC News (@ABC) March 28, 2022
Також на червоній доріжці підтримку Україні публічно висловлювали Джейсон Момоа, Бенедикт Камбербетч, Джеймі Лі Кертіс, Даян Воррен, Юн Йо Чжон, Френсіс Форд Коппола та інші. Дехто з митців доповнив свій образ стрічками блакитного кольору на підтримку біженців з України та значками у кольорах українського прапора.
Переможці кінопремії Оскар-2022:
- Найкраща чоловіча роль: Вілл Сміт («Король Річард»)
- Найкраща жіноча роль: Джессіка Честейн («Очі Теммі Фей»)
- Найкращий режисер: Джейн Кемпіон («У руках пса»)
- Найкращий іноземний фільм: («Кермуй моїм авто») Японія
- Найкращий анімований фільм: «Енканто»
- Найкращі костюми: «Круелла»
- Найкращий актор другого плану: Трой Коцур («Кода»)
- Найкраща акторка другого плану: Аріана ДеБос («Вестсайдська історія»)
- Найкращі візуальні ефекти: «Дюна»
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- Найкраща операторська робота: «Дюна»
- Найкращий макіяж і зачіски: «Очі Теммі Фей»
- Найкраща робота художника-постановника: «Дюна»
- Найкращий монтаж: «Дюна»
- Найкраща оригінальна музика: «Дюна»
- Найкращий ігровий короткометражний фільм: The Long Goodbye
- Найкраща анімована короткометражка: The Windshield Wiper
- Найкращий документальний короткометражний фільм: The Queen of Basketball
- Найкращий звук: «Дюна»
- Найкращий документальний повнометражний фільм: «Літо душі»
- Найкраща оригінальна пісня: «007: Не час помирати»
Нагадаємо, герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон та принц Вільям підтримали українських волонтерів у Лондоні, які збирали гуманітарну допомогу для постраждалих українців.