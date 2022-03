Церемонія Оскар 2022 року була особливою — під час заходу пройшла мовчання в знак солідарності з Україною.

Хвилину мовчання оголосили між нагородами зірок кіно. Після промови американської актриси українського походження Міли Куніс почалася хвилина мовчання і на екрані з’явилися кілька слайдів на чорному тлі. Про це повідомляє ABC News.

#Oscars holds moment of silence in support of Ukraine. https://t.co/1H1Y9jC9bl#oscarspic.twitter.com/eIdWgcGAom