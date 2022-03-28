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Основные пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы – МВД

Основные пожары в Чернобыльской зоне ликвидированы — МВД

28 мар 2022, 11:02
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Лісові пожежі в Чорнобильській зоні вдалося зупинити, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Декілька днів тому на великих територіях, до 8 тис. гектарів, були пожежі, і росіяни справді не пускали наших пожежників туди для того, щоб загасити пожежі, — сказав він 28 березня під час телемарафону.

За словами чиновника, зараз ситуація залишається більш-менш стабільною, зараз великих займань не спостерігається.

Він наголосив, що радіаційний фон у Києві та Київській області залишається в межах норми.

Нагадаємо, 24 лютого стало відомо, що після запеклих боїв Україна втратила контроль над чорнобильським майданчиком.



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Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу підтвердив, що наразі російські війська контролюють Чорнобильську зону та об'єкти ЧАЕС.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) втратило зв’язок з Чорнобильськими моніторинговими системами гарантій.

Источник: Ракурс


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