Названы ключевые направления, которые атакуют рашисты

https://racurs.ua/n168939-nazvany-kluchevye-napravleniya-kotorye-atakuut-rashisty.html

Ракурс

Війна в Україні триває, окупанти продовжують атакувати схід, ключовим напрямом є Ізюм.

Також під ранок по значній території України були нанесені серйозні обстріли. Про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

Традиційно можемо говорити про Маріуполь і про Чернігів — дуже складна ситуація в обох містах, але ми продовжуємо стояти там і воювати, — наголосив він.

Чиновник додав, зі Славутича справді вийшли російські війська, як про це повідомив мер міста Юрій Фомічев.

Знову поцілили, були вибухи у Луцьку. Ворог продовжує атакувати на сході, і ключовий напрямок — це Ізюм і в сторону Донбасу, тому що це пряма дорога на Слов’янськ. І це один із таких важливих для росіян напрямків, де вони концентруються і де вони намагаються далі пробитися, — уточнив радник глави МВС України.

Він також відзначив, що у місті Рубіжне українські захисники змогли відкинути ворога з одного з районів цього населеного пункту.

Денисенко наголосив, що переговори з окупантами мають проходити й вони потрібні через низку факторів.

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