Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Разрушенный Мариуполь. Фото:

Мэр Мариуполя отметил необходимость полной эвакуации города

28 мар 2022, 12:03
999

Ситуація в Маріуполі складається вкрай важка, необхідна повна евакуація населення.

Зараз у місті перебувають близько 160 тис. осіб. У Маріуполі неможливо жити — відсутні вода, світло та тепло. Про це 28 березня заявив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко в ефірі національного телемарафону.



.

Наша головна місія — зробити те, що ми повинні, нам потрібна повна евакуація Маріуполя. Нами з першого дня грає РФ. Ми знаходимося в руках окупантів, — заявив посадовець.

Нагадаємо, розвідка заявляла, що вивезені окупантами з Маріуполя українці потрапляють у фільтраційні табори, після проходження яких їм «пропонується» офіційне працевлаштування через центри зайнятості у низці депресивних регіонів рф, зокрема на Сахаліні.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров