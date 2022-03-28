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Список агентов ФСБ в Европе обнародовала украинская разведка
Список агентов ФСБ в Европе обнародовала украинская разведкаhttps://racurs.ua/n168942-spisok-agentov-fsb-v-evrope-obnarodovala-ukrainskaya-razvedka.htmlРакурс
Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило список із 620 співробітників федеральної служби безпеки російської федерації.
Вони здійснюють злочинну діяльність на території країн Європи. Про це йдеться в повідомленні ГУР МОУ у понеділок, 28 березня.
Список налічує 620 співробітників ФСБ — вказані їхні прізвища, місце роботи, адреси реєстрації, паспортні дані.
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Українські розвідники переконані, що «кожен європеєць повинен знати їхні імена».
Повний список агентів ФСБ, які діють на території країн Європи, можна переглянути за посиланням.