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Ракурс
В Киеве изменили время комендантского часа. Фото: bigkyiv.com.ua

Время комендантского часа изменили в Киеве

28 мар 2022, 12:30
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Час комендантської години в Києві, яка була запроваджена через воєнний стан, було змінено.

Комендантська година в столиці буде починатися о 21.00 та буде закінчуватися о 6.00. Про це 28 березня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.



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Відсьогодні, з 28 березня, комендантська година буде починатися на годину пізніше, а закінчуватися на годину раніше. І триватиме з 21.00 до 6.00, — зазначив столичний градоначальник.

Нагадаємо, росія 24 лютого розпочала повномасштабну війну з Україною, намагаючись, зокрема, захопити Київ. У зв’язку із загрозою диверсійно-розвідувальних груп ворога в столиці періодично запроваджується посилена комендантська година, щоб полегшити виявлення та знешкодження диверсантів.

Источник: Ракурс


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