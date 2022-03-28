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Минус одна птичка – ВСУ уничтожили бомбардировщик рашистов (ФОТО)
Минус одна птичка — ВСУ уничтожили бомбардировщик рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n168944-minus-odna-ptichka-vsu-unichtojili-bombardirovschik-rashistov-foto.htmlРакурс
Війна в Україні триває, українські воїни мужньо борються з окупантами. Нашим захисникам вдалось збити російський ворожий бомбардувальник.
Відзначились трофеєм воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці.
В якому саме районі бойових дій збили бомбардувальник, воїни не вказують. Але відомо, що він ніс «смерть нашим людям».
Москальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади. Мінус одна пташка рашистська. Плюс один урок до перемоги, — запевнили в бригаді.
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Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 17 тис. осіб,
- танків — 586 од,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 694 од,
- артилерійських систем — 302 од,
- РСЗВ — 95 од,
- засоби ППО — 54 од,
- літаків — 123 од,
- гелікоптерів — 127 од,
- автомобільної техніки — 1 тис. 150 од,
- кораблі /катери — 7 од,
- цистерн з ПММ — 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 66,
- спеціальна техніка — 21,
- пускові установки ОТРК — 4.