Минус одна птичка – ВСУ уничтожили бомбардировщик рашистов (ФОТО)

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Ракурс

Війна в Україні триває, українські воїни мужньо борються з окупантами. Нашим захисникам вдалось збити російський ворожий бомбардувальник.

Відзначились трофеєм воїни 14 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Великого. Про це повідомили на сторінці бригади у Фейсбуці.

В якому саме районі бойових дій збили бомбардувальник, воїни не вказують. Але відомо, що він ніс «смерть нашим людям».

Москальську тварюку, яка несла смерть нашим містам і селам, збили над Україною воїни Князівської бригади. Мінус одна пташка рашистська. Плюс один урок до перемоги, — запевнили в бригаді.

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Нагадаємо, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 28 березня орієнтовно склали: