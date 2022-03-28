ОПЗЖ приостановила свое существование – Рабинович

https://racurs.ua/n168955-opzj-priostanovila-svoe-suschestvovanie-rabinovich.html

Ракурс

Співголова партії «Опозиційна платформа ㅡ за життя» Вадим Рабінович оголосив про призупинення дії партії.

Ми завжди говорили про мир. Партія будувалася як партія світу. Але зараз світу немає. Дія партії припинена. Війна змінює все. Світ до 24 лютого і після ㅡ це два різні світи. Сьогодні ми зобов’язані забути про рейтинги та будь-які партійні інтереси. Сьогодні важливий лише світ. Усі вузькопартійні інтереси мають бути забуті. Усі суперечки припинені, ㅡ йдеться в заяві, опублікованій на сайті ОПЗЖ.

Політик додав, що «кожен, хто може хоч на годину наблизити мир в Україні, повинен зробити для цього все можливе і неможливе».

Сам Рабінович 3 лютого полетів до Ізраїлю «на офіційне запрошення парламенту Ізраїлю на зустріч із парламентарями». Політик стверджує, що після хвороби та операції «не повністю працездатний».

З першого дня воєнних дій ㅡ у контакті із посольством України! Роблю все, що можу! Думаю, що посол України краще може розповісти про мої дії у цій ситуації. Не маючи змоги бути сьогодні в Україні, я намагаюся бути корисним там, де зараз перебуваю, ㅡ йдеться в заяві.



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Нагадаємо, Рада нацбезпеки та оборони на час воєнного стану вирішила призупинити будь-яку діяльність в Україні партій, які мають зв’язки з росією. Серед них — «Опозиційна платформа — За життя», «Партія Шарія», «Наші», «Опозиційний блок», «Соціалістична партія України» та інші.