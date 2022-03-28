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Страны G7 не будут платить за газ и нефть в рублях
Страны G7 не будут платить за газ и нефть в рубляхhttps://racurs.ua/n168956-strany-g7-ne-budut-platit-za-gaz-i-neft-v-rublyah.htmlРакурс
Країни «Великої сімки» G7 не платитимуть за газ та нафту у рублях, як того вимагала фашистська росія. Про це 28 березня повідомило німецьке видання DW.
Очільник Мінекономіки Німеччини Роберт Хабек сьогодні зазначив, що спільно з колегами з країн G7 було ухвалено рішення, яке відкидає варіант оплати за російський газ у рублях. Окрім цього, всі країни «Великої сімки» погодилися, що зміна валюти платежу є порушенням контрактів, тому компаніям заборонять платити в рублях. Також у G7 готові до різних подальших сценаріїв, які може проштовхувати кремль.
Оплата у рублях — неприйнятна, — сказав глава Мінекономіки Німеччини.
Хабек також прокоментував можливий бойкот постачання з боку рф:
Ми готові до будь-яких сценаріїв..
Нагадаємо, Німеччина очолює «Велику сімку» світових економік, до якої також входять Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія. Окрім цього, вперше серйозні санкції проти рф запровадили Об'єднані Арабські Емірати — інвестиційний фонд ОАЕ Mubadala Investment Company призупинить інвестиції в рф.
Тим часом у фашистській росії працюють над «заходами у відповідь» щодо «недружніх» країн. Про це заявив глава мзс рф сергій лавров. Йдеться про заходи візового характеру. Тобто москва запровадить обмеження на в’їзд на територію росії.