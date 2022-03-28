Ирпень освобожден от рашистов, идет зачистка города - мэр

https://racurs.ua/n168958-irpen-osvobojden-ot-rashistov-idet-zachistka-goroda-mer.html

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Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.

Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.

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