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Ирпень освобожден от рашистов, идет зачистка города - мэр
Ирпень освобожден от рашистов, идет зачистка города — мэрhttps://racurs.ua/n168958-irpen-osvobojden-ot-rashistov-idet-zachistka-goroda-mer.htmlРакурс
Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.
Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.
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Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям! — зазначив Маркушин.