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Ракурс
Ирпень освобожден от рашистов, идет зачистка города - мэр

Ирпень освобожден от рашистов, идет зачистка города — мэр

28 мар 2022, 16:55
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Місто Ірпінь у Київській області 28 березня звільнено від воєнних злочинців фашистської росії. Про це заявив міський голова Олександр Маркушин.

Разом з тим місцевих мешканців закликають поки не повертатися додому, оскільки триває зачистка населеного пункту від рашистів.



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Наш Ірпінь звільнено від московської нечисті!!! Слава Україні! Слава її захисникам! Вічна пам’ять загиблим Героям! — зазначив Маркушин.

Источник: Ракурс


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