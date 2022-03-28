Байден – путин возвращает россию в XIX век

https://racurs.ua/n168961-bayden-putin-vozvraschaet-rossiu-v-xix-vek.html

Ракурс

Президент США Джо Байден під час виступу у Польщі заявив, що воєнний злочинець володимир путін повертає росію у XIX століття.

путін повертає росію у XIX століття… путін може і повинен припинити цю війну. Американський народ підтримує вас і хоробрих громадян України, які хочуть миру. І моє послання решті Європи: по-перше, Європа повинна припинити свою залежність від російського викопного палива. І ми, Сполучені Штати, допоможемо… По-друге, ми маємо боротися з корупцією, що йде з кремля, — заявив Байден.

З його слів, необхідно зберігати абсолютну єдність світових демократій й щодня «виконувати важку роботу заради демократії». Американський лідер нагадав, що у найтемніші часи зароджується найбільший прогрес.

Ми знову бачимо це сьогодні з хоробрим українським народом, який демонструє, що його влада більша за волю будь-якого одного диктатора… Диктатор, який прагне відбудувати імперію, ніколи не зітре любов людей до свободи. Жорстокість ніколи не знищить їхню волю бути вільними. Україна ніколи не стане перемогою Росії, бо вільні люди відмовляються жити у світі безнадійності й темряви, — переконаний Байден.

Він також висловив переконання, що у демократичних країн попереду світле майбутнє, побудоване на принципах порядності, гідності, свободи.

.