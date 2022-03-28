СБУ слило разговор рашиста с семьей - Еще полгода войны и рф не будет - война рф против Украины

https://racurs.ua/n168962-sbu-slilo-razgovor-rashista-s-semey-esche-polgoda-voyny-i-rf-ne-budet-audio.html

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Війна фашистської рф проти України триває. Сьогодні Служба безпеки України оприлюднила чергову порцію перехоплених розмов воєнних злочинців рф, які нині перебувають в Україні, з російськими родичами.

Ще півроку такої війни і ти не зможеш повернутися в росію — її, мабуть, не буде… Країні, в принципі, ж*па, повна, — йдеться у розмові.

Батьки молодого загарбника розповіли йому про ситуацію в країні-агресорі й неохоче визнали наявність серйозних проблем у путінській рф. Зокрема, родичі рашиста міркували над мобілізацією в росії і абсурдністю вимог кремля щодо окупованих Криму і Донбасу.

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Нас, як в Афганістані, втягнули свого часу у війну. Не треба було туди лізти, — вказав батько фашиста рф.

Водночас російська пропаганда щільно засіла у мізках московитів й вони продовжують щиро вірити, що «вторгнення в Україну організували американці».