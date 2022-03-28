Новенький Су-35 сбили ВСУ, пилот в плену

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Ракурс

Новий Су-35 фашистської армії рф сьогодні збили воїни Збройних сил України. Пілот — воєнний злочинець росії — перебуває у полоні. Про це 28 березня повідомив директор Міжнародного центру протидії російській пропаганді Юрій Кочевенко.

Наші хлопці завалили з ПЗРК новенький Су-35. Пілот в полоні. Слава ЗСУ! — написав у Фейсбук Кочевенко.

Окрім цього, повітряне командування «Схід» у понеділок повідомило про збиття в Харківській області ворожого літака і безпілотника окупаційних військ рф.

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На Харківщині традиційно гаряче. Зранку рашисти під вогнем ППО втратили безпілотник, а о пів на третю після обіду — зенітний ракетний розрахунок Повітряних сил знищив черговий ворожий літак, — йдеться в повідомленні повітряного командування «Схід».