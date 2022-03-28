Абрамовича и двух участников переговоров с рф могли отравить химоружием - Bellingcat

https://racurs.ua/n168964-abramovicha-i-dvuh-uchastnikov-peregovorov-s-rf-mogli-otravit-himorujiem-bellingcat.html

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Група розслідувачів Bellingcat заявила, що троє учасників переговорів рф та України, які відбулися на початку березня, перенесли симптоми, характерні для отруєння хімічною зброєю.

Одним із потерпілих був російський підприємець Роман Абрамович, — йдеться у Твіттер-повідомленні Bellingcat.

За даними Bellingcat, Абрамович та ще один російський підприємець брали участь у перемовинах разом з українським народним депутатом Рустемом Умеровим. Переговори 3 березня закінчилися близько 22.00.

Пізніше тієї ж ночі троє членів переговорної групи пішли до квартири у Києві і відчули перші симптоми, серед яких — запалення очей і шкіри та пронизливий біль в очах. Симптоми не вщухали до ранку, — заявили розслідувачі.

Наступного дня група переговорників виїхала з Києва до Львова, звідти — до Польщі, а потім до Стамбула для продовження неформальних переговорів з російською стороною. Розслідувачі Bellingcat попросили допомогти з проведенням експертизи фахівцями з хімічної зброї.

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У Bellingcat припустили, що учасників перемовин дійсно могли отруїти невстановленою хімічною зброєю. Альтернативною версією є вплив мікрохвильового випромінювання. Симптоми у всіх трьох чоловіків протягом тижня зникли. Троє чоловіків перед перемовинами зʼїли лише шоколад та випили води за кілька годин до появи симптомів. Четверта людина, яка була на перемовинах і теж вживала шоколад та воду, симптомів не мала.