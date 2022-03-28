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Ракурс
скабеева о войне - Невозможно за месяц захватить такую большую страну

скабеева о войне — Невозможно за месяц захватить такую большую страну (ВИДЕО)

28 мар 2022, 20:24
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Війна фашистської росії проти України триває. Водночас пропагандистка й посіпака терористів кремля ольга скабєєва під час телеефіру росЗМІ замість розкрученої москвою версії нападу на Україну з метою «демілітаризації» і «денацифікації» відверто заявила про намір «захопити Україну».

(нерозбірливо — ред.)… найбільшу європейську державу захопити за місяць спецоперації. Захопити країну так швидко, зрозуміло, неможливо, — заявила пропагандистка фашистської рф.

Таким чином, телеведуча державного телебачення росії зізналися, що Україну планували захопити.



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Нагадаємо, 24 лютого російський воєнний злочинець володимир путін оголосив про початок повномасштабного вторгнення в Україну. Російські війська під вигаданим приводом «денацифікації» та «демілітаризації» України обстрілюють та знищують об'єкти інфраструктури, здійснюють масовані обстріли житлових районів українських міст та сіл з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Источник: Ракурс


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