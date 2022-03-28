Представитель Абрамовича подтвердил симптомы отравления у олигарха

https://racurs.ua/n168971-predstavitel-abramovicha-podtverdil-simptomy-otravleniya-u-oligarha.html

Ракурс

Представник російського олігарха з оточення фашиста володимира путіна Романа Абрамовича підтвердив ВВС, що мільярдер кілька тижнів тому під час переговорів у Києві відчув симптоми отруєння. Наразі Абрамович почувається нормально і продовжує брати участь у перемовинах.

Видання The Guardian вказує, що Абрамович «втратив зір на кілька годин» і був госпіталізований у Туреччині.

Раніше розслідувачі з Bellingcat вказали, що троє учасників російсько-українських перемовин 3−4 березня мали симптоми отруєння хімічною речовиною. Йдеться про українського нардепа Рустама Умерова, російського олігарха Абрамовича та ще одного російського бізнесмена. Раунд перемовин відбувся увечері 3 березня близько 22.00 на території України.

Пізніше, тієї ж ночі, усі троє вирушили до Києва і відчули перші симптоми — запалення очей та шкіри, а також сильний біль в очах. Наступного дня вони поїхали з Києва до Львова, потім далі до Польщі та Туреччини, де продовжили перемовини.

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Експерти припустили, що учасників перемовин справді могли отруїти. Альтернативна версія — вплив мікрохвильового випромінювання. Симптоми у всіх учасників зникли упродовж тижня.

Перед перемовинами вони зʼїли лише шоколад та випили води. На думку експертів, їх могли отруїти порфіринами, органофосфатами або біциклічними речовинами. Кількість токсину була не смертельною, тому це варто сприймати як «попередження».