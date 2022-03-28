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Ракурс
Тикток-армия кадырова сняла видео «битвы» с пустым домом (ВИДЕО)

Тикток-армия кадырова сняла видео «битвы» с пустым домом (ВИДЕО)

28 мар 2022, 21:22
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Тікток-армія воєнного злочинця з Чечні та маріонетки фашиста володимира путіна рамзана кадирова зняла чергове відео своєї уявної боротьби в Україні. Цього разу тіктокери інсценували «масштабну битву» з порожнім будинком.



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На відео виразно чути, як оператор кричить «Давай, давай, починаємо, знімаю», а кадирівці, подивившись у камеру, починають завзято бігати і стріляти по зруйнованій будівлі.

Нагадаємо, путін присвоїв кадирову військове звання генерал-лейтенант. Пропагандистські ЗМІ рф також заявили, нібито кадиров перебуває в Маріуполі. Проте минулого разу з’ясувалося, що кадиров знімав свої відео у Грозному.

Источник: Ракурс


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