Нефтебазу на Ровенщине атаковала РФ, в области воздушная тревога

https://racurs.ua/n168973-neftebazu-na-rovenschine-atakovala-rf-v-oblasti-vozdushnaya-trevoga.html

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Армія фашистської росії завдала ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. Про це ввечері 28 березня повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Зараз в регіоні все ще триває повітряна тривога. Коваль повідомив, що росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі.

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На місце виїхали рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Усіх повинні залишатися в укриттях, — зазначив Коваль.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти вже завдавали ракетного удару по нафтобазі у Дубно Рівненської області.