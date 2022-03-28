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Ракурс
Нефтебазу на Ровенщине атаковала РФ, в области воздушная тревога

Нефтебазу на Ровенщине атаковала РФ, в области воздушная тревога

28 мар 2022, 21:31
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Армія фашистської росії завдала ракетного удару по нафтобазі у Рівненській області. Про це ввечері 28 березня повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.

Зараз в регіоні все ще триває повітряна тривога. Коваль повідомив, що росіяни знову завдали ракетного удару по нафтобазі.



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На місце виїхали рятувальники Держслужби України з надзвичайних ситуацій. Усіх повинні залишатися в укриттях, — зазначив Коваль.

Нагадаємо, кілька днів тому окупанти вже завдавали ракетного удару по нафтобазі у Дубно Рівненської області.

Источник: Ракурс


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