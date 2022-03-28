Берлин думал, что Украине осталось несколько часов после вторжения рф - посол

https://racurs.ua/n168974-berlin-dumal-chto-ukraine-ostalos-neskolko-chasov-posle-vtorjeniya-rf-posol.html

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Після повномасштабного вторгнення в Україну фашистської росії, у Німеччині були переконані, що москва захопить Київ впродовж кількох годин. Про це розповів посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Зі слів українського дипломата, після вторгнення путінських військ до України міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що «Україні залишилося кілька годин». За словами Мельника, німецький міністр тоді сидів і з ввічливою усмішкою і говорив так, ніби поразка українців давно зафіксована.

Постачання зброї або відключення Росії від SWIFT безглузді, — цитує тодішні слова Лінднера Frankfurter Allgemeine.



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У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був так робити. Як міністр фінансів. У будь-якому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером сльози просто текли по обличчю, — зізнався Мельник.

Нагадаємо, раніше Мельник відкинув запрошення президента Німеччини на «концерт солідарності» з Україною, назвавши захід образою для українців. Франк Вальтер Штайнмайєр тоді разом з першою леді Елькою Бюденбендер вирішили запросити українського дипломата на концерт класичної музики «За свободу та мир», участь у якому брали представники фашистської рф. Так, у програмі концерту, за виключенням єдиного українського композитора Валентина Сильвестрова, — всі твори були композиторів країни-агресора, а серед солістів — росіяни і жодного українця.