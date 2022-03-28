Азербайджан поможет Украине топливом для посевной — Зеленский

https://racurs.ua/n168975-azerbaydjan-pomojet-ukraine-toplivom-dlya-posevnoy-zelenskiy.html

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Азербайджан допоможе Україні пальним для посівної. Про це повідомив 28 березня президент Володимир Зеленський за результатами переговорів з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Обговорили негайну потребу в зелених коридорах. Подякував за гуманітарну допомогу та готовність забезпечити пальним для посівної, — зазначив глава держави на своїй сторінці у Twitter.

З його слів, азербайджанський лідер готовий забезпечити Україну пальним для посівної в період воєнного стану.

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Раніше повідомлялося, що Азербайджан допоможе Україні нафтою та нафтопродуктами.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив програму кредитування для аграріїв. Протягом дії воєнного стану та місяць після його завершення аграрії можуть отримати кредит під 0%. Після цього кредитна ставка становитиме 5%. Також збільшено максимальну суму кредиту до 60 млн грн.