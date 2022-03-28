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Эффектную засаду и подрыв колонны рашистов показали ВСУ
Эффектную засаду и подрыв колонны рашистов показали ВСУ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n168976-effektnuu-zasadu-i-podryv-kolonny-rashistov-pokazali-vsu-video.htmlРакурс
Доки війна фашистської росії проти України триває, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу спецпризначенців.
Приклад засідки демонструє:
дистанційний керований підрив колони;
мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;
значні втрати ворога.
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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.