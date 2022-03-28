Эффектную засаду и подрыв колонны рашистов показали ВСУ

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Доки війна фашистської росії проти України триває, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу спецпризначенців.

Приклад засідки демонструє:

дистанційний керований підрив колони;

мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;

значні втрати ворога.

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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.