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Ракурс
Эффектную засаду и подрыв колонны рашистов показали ВСУ

Эффектную засаду и подрыв колонны рашистов показали ВСУ (ВИДЕО)

28 мар 2022, 22:40
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Доки війна фашистської росії проти України триває, командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало чудовий приклад засідки у виконанні підрозділу спецпризначенців.

Приклад засідки демонструє:

  • дистанційний керований підрив колони;

  • мінімальний ризик через відсутність прямого вогневого контакту;

  • значні втрати ворога.



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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

Источник: Ракурс


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