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ВСУ ликвидировали руководство 503-го мотострелкового полка рф

ВСУ ликвидировали руководство 503-го мотострелкового полка рф (ФОТО)

28 мар 2022, 22:58
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Збройні сили України 28 березня під час бойових дій ліквідували командира і начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії воєнних злочинців фашистської армії росії.

За попередньою інформацією, серед «утилізованих» — командир та начальнику штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Такими темпами у безодні треба буде відкривати офіцерський клуб, — вказало Оперативно-тактичне угруповання «Схід» у Фейсбук.



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Нагадаємо, сьогодні на сході окупанти тричі невдало атакували позиції українських захисників, зазнавши втрат. Українці знищили 70 воєнних злочинців рф, сім танків, чотири БМП та два безпілотники.

Источник: Ракурс


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