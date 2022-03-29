Дом бывшего премьер-министра Украины поразили обломки ракеты

Витольд Фокин, фото: «Обозреватель»

https://racurs.ua/n168978-dom-byvshego-premer-ministra-ukrainy-porazili-oblomki-rakety.html

Ракурс

Уламки ракети, збитої силами ППО в ніч на 28 березня, пошкодили приватний будинок у Дарницькому районі Києва, який належить першому прем'єр-міністру незалежної України Вітольду Фокіну.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Так, постраждав мій будинок. Це прикро ще й тому, що я зараз у Молдові в гостях у свого друга. І збирався їхати додому, а виявилося, що немає куди їхати, бо розтрощило вікна, двері, — зазначив Фокін у коментарі виданню. — Тому поки що умовно плівкою не покриють, повернутися не можу.

За словами Фокіна, пошкодження будинку «не такі великі».

Тепер ми десь тиждень будемо готувати його, щоб я повернувся додому, — зазначив прем'єр. — Все це не можна порівнювати з тим, що робиться зараз з нашими іншими містами. Маріуполь — це місто моєї мами. І коли я дивлюся на це, то стримати сльози неможливо, — зазначив колишній прем'єр.

Також від уламків цієї ракети постраждали ще кілька будинків у Дарницькому районі Києва — у них повибивало шибки, посікло фасади. Крім того, постраждали автомобілі й домашні тварини. Обійшлося без людських жертв.

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ДСНС раніше повідомляла, що уламки збитої ракети в ніч на 27 березня призвели до пожежі в приватному будинку у Дарницькому районі Києва на площі 100 кв. м, яку невдовзі ліквідували.

Джерело: «Радіо Свобода»