«Моральное возмущение» — Байден объяснил свои слова о путинеhttps://racurs.ua/n168979-moralnoe-vozmuschenie-bayden-obyasnil-svoi-slova-o-putine.htmlРакурс
Президент США Джо Байден пояснив сказані ним під час промови у Варшаві 26 березня слова про те, що володимир путін «не може залишатися при владі».
У коментарі журналістам 28 березня Байден зазначив, що цими словами не «формулював зміну політики», а висловив «обурення тим, що така людина перебуває при владі», особливо одразу після відвідин українських біженців, повідомляє «Радіо Свобода».
Ніхто не вірить, що я говорив про повалення путіна. Останнє, що я хочу робити, це вступати в наземну війну з Росією, — наголосив президента США.
Байден також зазначив, що не вважає потрібним вибачатися за ці слова.
Мені байдуже, що він думає… Він збирається робити те, що збирається, — наголосив Байден, відповідаючи на запитання, чи викличуть його слова негативну відповідь з боку путіна..
Також Байден зазначив, що якщо Путін «продовжить свій курс», то «стане ізгоєм у всьому світі і хтозна, ким він стане вдома, з точки зору підтримки».
Джерело: «Радіо Свобода»