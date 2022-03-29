Подбитая российская техника, фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n168980-rossiyane-poteryali-uje-pochti-600-tankov-genshtab.html

Ракурс

Российские войска в Украине за время, прошедшее с начала масштабного вторжения 24 февраля, потеряли уже 17,2 тыс. личного состава.

Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также враг потерял:

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597 танков;

1 тыс. 710 боевых бронированных машин;

303 единицы артиллерийских систем;

96 единиц РСЗО;

54 единицы средств ПВО;

127 самолетов;

129 вертолетов;

1 тыс. 178 единиц автомобильной техники;

семь кораблей/катеров;

73 цистерны из ГСМ;

71 БПЛА оперативно-тактического уровня;

21 единицу специальной техники;

четыре пусковые установки ОТРК.