Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Подбитая российская техника, фото: «Укринформ»

Россияне потеряли уже почти 600 танков — Генштаб

29 мар 2022, 09:24
999

Российские войска в Украине за время, прошедшее с начала масштабного вторжения 24 февраля, потеряли уже 17,2 тыс. личного состава.

Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Также враг потерял:



.

  • 597 танков;
  • 1 тыс. 710 боевых бронированных машин;
  • 303 единицы артиллерийских систем;
  • 96 единиц РСЗО;
  • 54 единицы средств ПВО;
  • 127 самолетов;
  • 129 вертолетов;
  • 1 тыс. 178 единиц автомобильной техники;
  • семь кораблей/катеров;
  • 73 цистерны из ГСМ;
  • 71 БПЛА оперативно-тактического уровня;
  • 21 единицу специальной техники;
  • четыре пусковые установки ОТРК.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, — подчеркивают в Генштабе ВСУ.

Инфографика: Генштаб ВСУ

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров