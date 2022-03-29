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Подбитая российская техника, фото: «Укринформ»
Россияне потеряли уже почти 600 танков — Генштабhttps://racurs.ua/n168980-rossiyane-poteryali-uje-pochti-600-tankov-genshtab.htmlРакурс
Российские войска в Украине за время, прошедшее с начала масштабного вторжения 24 февраля, потеряли уже 17,2 тыс. личного состава.
Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Также враг потерял:
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- 597 танков;
- 1 тыс. 710 боевых бронированных машин;
- 303 единицы артиллерийских систем;
- 96 единиц РСЗО;
- 54 единицы средств ПВО;
- 127 самолетов;
- 129 вертолетов;
- 1 тыс. 178 единиц автомобильной техники;
- семь кораблей/катеров;
- 73 цистерны из ГСМ;
- 71 БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 21 единицу специальной техники;
- четыре пусковые установки ОТРК.
Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий, — подчеркивают в Генштабе ВСУ.