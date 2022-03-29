В кремле пригрозили остановкой поставки газа в Европу

https://racurs.ua/n168981-v-kremle-prigrozili-ostanovkoy-postavki-gaza-v-evropu.html

Ракурс

Без оплати за поставки російського газу рф не збирається постачати блакитне паливо країнам Європи.

На запитання, чи збирається росія вимкнути газ, якщо за нього не платитимуть в рублях, речник кремля дмитро пєсков відповів ствердно. Про це він заявив в інтерв’ю PBS.

Немає оплати, немає газу. Я не знаю, що станеться, коли вони відкинуть цю можливість. Тож, як тільки у нас буде фінальне рішення, подивимося, що можна зробити. Але, безумовно, ми не збираємося займатися благодійністю і безкоштовно відправляти газ до Західної Європи, — сказав Пєсков.

Варто зазначити, що напередодні країни «Групи семи» відхилили вимоги Росії оплачувати рахунки за газ в рублях.

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Головний дипломат ЄС вважає, що путін не зупинить постачання газу Європі у відповідь на санкції.

Джерело: PBS