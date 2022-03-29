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От действий агрессора в Украине погибли уже около 150 детей

144 ребенка стали жертвами российской агрессии — это данные без Мариуполя

29 мар 2022, 10:06
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В Україні через масштабну збройну агресію росії, яка розпочалася 24 лютого, загинули вже 144 дитини. Ще понад 220 дітей поранено. Ці показники не включають дані з оточеного росіянами Маріуполя, котрі ще встановлюються.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Найбільше постраждалих дітей в таких регіонах:

  • Київській області — 68;
  • Харківській області — 49;
  • Донецькій області — 54;
  • Чернігівській області — 38;
  • Миколаївській області — 30;
  • Луганській області — 28;
  • Запорізькій області — 22;
  • Житомирській області — 15;
  • Сумській області — 15;
  • Херсонській області — 25;
  • Києві — 16.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:



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  • 28 березня в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула трирічна дитина;
  • 28 березня внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.

Крім того, через бомбардування та обстріли пошкоджені 773 заклади освіти, 75 з них повністю зруйновані. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській, Херсонській областях та в Києві.

У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілів у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.

Источник: Ракурс


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