144 ребенка стали жертвами российской агрессии — это данные без Мариуполяhttps://racurs.ua/n168982-144-rebenka-stali-jertvami-rossiyskoy-agressii-eto-dannye-bez-mariupolya.htmlРакурс
В Україні через масштабну збройну агресію росії, яка розпочалася 24 лютого, загинули вже 144 дитини. Ще понад 220 дітей поранено. Ці показники не включають дані з оточеного росіянами Маріуполя, котрі ще встановлюються.
Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Найбільше постраждалих дітей в таких регіонах:
- Київській області — 68;
- Харківській області — 49;
- Донецькій області — 54;
- Чернігівській області — 38;
- Миколаївській області — 30;
- Луганській області — 28;
- Запорізькій області — 22;
- Житомирській області — 15;
- Сумській області — 15;
- Херсонській області — 25;
- Києві — 16.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 28 березня в Луганській області від отриманих мінно-вибухових травм загинула трирічна дитина;
- 28 березня внаслідок обстрілу селища в Запорізькій області окупантами поранено три цивільні особи, серед яких дитина.
Крім того, через бомбардування та обстріли пошкоджені 773 заклади освіти, 75 з них повністю зруйновані. Найбільше пошкоджено у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Житомирській, Сумській, Київській, Херсонській областях та в Києві.
У відомстві наголошують, що ці цифри не є остаточними через відсутність можливості огляду місць обстрілів у зоні активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.