Позицию на переговорах по территориальной целостности объяснили в ОП

https://racurs.ua/n168983-poziciu-na-peregovorah-po-territorialnoy-celostnosti-obyasnili-v-op.html

Ракурс

Переговори України та росії щодо припинення війни тривають. Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква прокоментував позицію української сторони.

За його словами, Україна не планує поступатися будь-якою територією країні-агресору. Про це Жовква заявив в інтерв’ю CNN.

Проте Київ може змінити свою позицію, якщо це швидко покладе край війні.

Спільна позиція така, що ми не торгуємо жодною десятиною української території. Але президент визнав, що для негайного завершення війни, припинення вогню й виведення російських військ ми готові погодитися на їхнє виведення на позиції, які вони мали до 24 лютого, — пояснив заступник голови Офісу президента.



.



Спілкуючись з іноземним журналістом, Жовква також заперечив справжність відео, на якому нібито українські солдати стріляють по колінах чоловіків, які, ймовірно, є полоненими окупантами. Він зазначив, що такі кадри — один із фейків, створених пропагандою ворога.

Джерело: CNN