Центр Мариуполя под контролем Украины – британская разведка

https://racurs.ua/n168984-centr-mariupolya-pod-kontrolem-ukrainy-britanskaya-razvedka.html

Ракурс

Росіяни продовжують атакувати Маріуполь. Однак британська розвідка інформує, що центр міста залишається під контролем України.

Крім того, розвідка повідомила, що українські сили продовжують контратакувати на північному заході від Києва, зокрема, в Ірпені , Бучі та Гостомелі. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії

Ці атаки мали певний успіх — загарбників відкинули з низки позицій. Однак Росія все одно становить серйозну загрозу місту для цих міст через свої ударні можливості.

В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції. Вони намагаються реорганізувати та перегрупувати свої війська.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня ворог втратив: