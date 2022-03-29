Ракурсhttps://racurs.ua/
Центр Мариуполя под контролем Украины – британская разведка
Центр Мариуполя под контролем Украины — британская разведкаhttps://racurs.ua/n168984-centr-mariupolya-pod-kontrolem-ukrainy-britanskaya-razvedka.htmlРакурс
Росіяни продовжують атакувати Маріуполь. Однак британська розвідка інформує, що центр міста залишається під контролем України.
Крім того, розвідка повідомила, що українські сили продовжують контратакувати на північному заході від Києва, зокрема, в Ірпені, Бучі та Гостомелі. Про це повідомляє Міноборони Великої Британії
Ці атаки мали певний успіх — загарбників відкинули з низки позицій. Однак Росія все одно становить серйозну загрозу місту для цих міст через свої ударні можливості.
В інших місцях російські сили зберігають блокуючі позиції. Вони намагаються реорганізувати та перегрупувати свої війська.
.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня ворог втратив:
- 597 танків;
- 1 тис. 710 бойових броньованих машин;
- 303 одиниці артилерійських систем;
- 96 одиниць РСЗВ;
- 54 одиниці засобів ППО;
- 127 літаків;
- 129 гелікоптерів;
- 1 тис. 178 одиниць автомобільної техніки;
- сім кораблів/катерів;
- 73 цистерни з ПММ;
- 71 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 21 одиницю спеціальної техніки;
- чотири пускові установки ОТРК.