Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Брошенные российские танки, фото: Генштаб ВСУ

Пришлось откапывать — брошенные российские танки по башни просели в землю (ФОТО)

29 мар 2022, 11:17
999

Генштаб ЗСУ опублікував фото кинутих танків, які російські танкісти «посадити» їх у ґрунт ледве не по башти. Тепер вони битимуть своїх колишніх російських хазяїв.

Перш ніж поставити ці танки у стрій на захист України, їх довелося відкопувати спецтехнікою. Про це свідчать фотознімки, опубліковані сьогодні, 29 березня, на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

«Гарячі» голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. Але професійні військові не дали. «Підсохне — будуть наші. А полізуть забирати — спалимо разом з танками», — сказали, — зазначається в повідомленні.



.

Брошенные российские танки, фото: Генштаб ВСУ

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за час масштабного вторгнення в Україну ворог втратив вже майже 600 танків.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров