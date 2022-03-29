Брошенные российские танки, фото: Генштаб ВСУ

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Ракурс

Генштаб ЗСУ опублікував фото кинутих танків, які російські танкісти «посадити» їх у ґрунт ледве не по башти. Тепер вони битимуть своїх колишніх російських хазяїв.

Перш ніж поставити ці танки у стрій на захист України, їх довелося відкопувати спецтехнікою. Про це свідчать фотознімки, опубліковані сьогодні, 29 березня, на сторінці Генштабу в соціальній мережі Фейсбук.

«Гарячі» голови з місцевих хотіли їх спалити, щоб ворог не відбив. Але професійні військові не дали. «Підсохне — будуть наші. А полізуть забирати — спалимо разом з танками», — сказали, — зазначається в повідомленні.

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Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, за час масштабного вторгнення в Україну ворог втратив вже майже 600 танків.