Названа компания, которая больше всего помогала россии в кибершпионаже

https://racurs.ua/n168988-nazvana-kompaniya-kotoraya-bolshe-vsego-pomogala-rossii-v-kibershpionaje.html

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Фінська компанія Nokia відіграла ключову роль у забезпеченні кібершпигунства росії, побудувавши систему для прослуховування телефонних розмов та перехоплення електронних листів.

Nokia заявила, що припинить продажі у росії, і засудила вторгнення в Україну. Але фінська компанія не згадала, що залишає після себе: обладнання та програмне забезпечення, яке поєднує найпотужніший урядовий інструмент цифрового спостереження з найбільшою в країні телекомунікаційною мережею, — йдеться в розслідуванні The New York Times.

Головна розвідувальна служба росії — ФСБ — використовує систему оперативно-розшукової діяльності, або СОРД, для прослуховування телефонних розмов, перехоплення електронних та текстових повідомлень, а також відстеження інших інтернет-комунікацій.

СОРД використовувався для відстеження прихильників лідера опозиції Олексія Навального. Слідчі заявили, що інструмент перехоплював телефонні дзвінки й самого Навального.

Згідно з документами компанії, отриманими The New York Times, понад п’ять років Nokia надавала обладнання та послуги для підключення СОРД до найбільшого російського оператора зв’язку МТС.

Хоча Nokia не виробляє технології для перехоплення повідомлень, у документах описується, як вона працювала з російськими державними компаніями щодо планування, оптимізації та усунення несправностей підключення системи СОРД до мережі МТС.

Документи, що охоплюють період із 2008 по 2017 рік, показують, що Nokia знала, що запускає російську систему шпигунства.

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У Nokia, яка не заперечувала справжність документів, заявили, що дотримуються міжнародних стандартів, використовуваних багатьма постачальниками основного мережевого обладнання, яке використовується для державного стеження.

Джерело: The New York Times