В Мариуполе погиб капитан Национальной сборной по водному поло

Евгений Обединский погиб в Мариуполе, фото: Евгений Скиба

https://racurs.ua/n168992-v-mariupole-pogib-kapitan-nacionalnoy-sbornoy-po-vodnomu-polo.html

Ракурс

У Маріуполі 17 березня загинув неодноразовий чемпіон України з водного поло, капітан національної збірної Євген Обединський.

Про це сьогодні, 29 березня, повідомляє прес-служба Маріупольської міськради з посиланням на батька загиблого.

Загинув мій син Женя. Світла і добра людина, батько трьох дітей. Був чуйним сином, братом, батьком, другом, відмінним спортсменом, майстром спорту, неодноразовим чемпіоном України у складі команди «Іллічівець», капітаном національної збірної України, — повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці батько загиблого.



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Зазначається, що до масштабного російського нападу на Україну спортсмен боровся з хворобою — пухлиною мозку.