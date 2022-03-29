ВСУ «задвухсотили» командира 200-й мотострелковой бригады рф

https://racurs.ua/n168995-vsu-zadvuhsotili-komandira-200-y-motostrelkovoy-brigady-rf.html

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Війна в Україні триває, захисники вправно знищують російських окупантів. Цього разу ЗСУ відзначилися в боях під Харковом.

Українська армія ліквідувала командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (військова частина 08275, Печенга) полковника Дениса Курила.

Як відомо, 200 бригада зазнала найбільших втрат під час виконання так званої «спеціальної військової операції».

За наявними даними, в Україні було знищено дві батальйонні тактичні групи 200 омсбр. Загальні втрати особового складу бригади перевищили 1 тис. 500 військовослужбовців.

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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на 29 березня ворог втратив: