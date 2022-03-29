Символы на этикетке: как расшифровать послание производителя

https://racurs.ua/n168998-simvoly-na-etiketke-kak-rasshifrovat-poslanie-proizvoditelya.html

Ракурс

Базовые знаки на этикетке предназначены для определения, какой уход нужен конкретной вещи. Они похожи друг на друга и в целом используются всеми производителями одинаково. Если вы предпочитаете отрезать этикетку, чтобы она не соприкасалась с кожей, то стоит заранее обратить внимание на указания по уходу. К примеру, мужские спортивные футболки требуют тщательной стирки, хотя ткань не накапливает запахов и способствует отводу влаги. Брендовые вещи можно купить в магазине megasport.ua.

Треугольники в инструкции: что означает

Треугольник на лейбле объясняет информацию о том, как можно отбеливать одежду. Варианты:

зачеркнутая фигура — отбеливание запрещено;

косая линия внутри треугольника — можно использовать средства без хлора;

пустой белый треугольник — отбеливать можно.

Иногда вместо перечеркнутой геометрической фигуры могут использовать черный треугольник. Обозначает это также запрет.

Изображение тазика с водой — варианты расшифровки

Тазик с водой означает вид стирки и возможную температуру воды при этом. Обозначений достаточно много. Выделим основные:

пустой таз — стирка разрешена;

подчеркивание снизу — необходима щадящая стирка без механического влияния;

два подчеркивания снизу — деликатная стирка и быстрое полоскание;

рука в тазике — разрешена только ручная стирка;

зачеркнутый таз — разрешена химическая чистка вместо классической стирки.

Если на изображении указаны цифры, то это означает максимальную температуру, при которой можно стирать одежду. Обычно этот показатель достигает 60°.

Утюг на этикетке: как гладить

Количество точек на знаке утюга определяет допустимую температуру. Зависит это от материала и нанесенных рисунков. Среди вариантов:

одна точка — температура до 110°;

две — до 150°;



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три — до 200°.

Перечеркнутый символ означает полный запрет на глажку, а зачеркнутый пар под ним — запрет на отпаривание. Важный знак — пустой круг. Он означает только профессиональный уход за материалом. Правильная стирка, хранение одежды позволят продлить ее жизнь.