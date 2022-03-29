Последствия российских бомбежек, фото: «Радио Свобода»

https://racurs.ua/n168999-voyna-nanesla-uscherb-uje-na-trillion-dollarov-shmigal.html

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Економіка України за підсумками місяця повномасштабного російського вторгнення скоротилася вже на 35%, а загальні збитки з врахуванням майбутніх періодів сягають 1 трлн дол. США.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про це в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ця сума складається з трьох частин:

прямі інфраструктурні збитки (зруйновані мости, дороги, житло, будівлі). Зараз ця оцінка становить близько 120 млрд дол., а з урахуванням військової інфраструктури та інших цивільних витрат — понад 270 млрд дол.;

сума втрат української економіки, тобто падіння ВВП у розрахунку на місяці, коли тривають бойові дії. Йдеться, зокрема, про недоотриманий прибуток і не вкладені інвестиції, що оцінюється у 290 млрд дол.;

втрати внаслідок зменшення ВВП у перспективі відносно довоєнних планів, оскільки підприємства, які мають приносити державі доходи, зруйновані.

Шмигаль наголосив, що бойові дії наразі ведуться у десяти областях, де розташовані підприємства, котрі становили приблизно 50% ВВП країни.

Прем'єр зазначив, що подальший розвиток української економіки залежатиме від того, наскільки швидко відновить роботу бізнес і що відбуватиметься в експортних галузях, де триває переорієнтація з морських поставок на залізничні через Східну Європу.

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Варто додати, що директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва 22 березня прогнозувала, що спад ВВП України через війну може становити третину від довоєнного. У 2020 році, за оцінками МВФ, спад ВВП України становив 10%.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»