На переговорах в Стамбуле Украина требовала капитуляции россии – Нуланд

https://racurs.ua/n169121-na-peregovorah-v-stambule-ukraina-trebovala-kapitulyacii-rossii-nuland.html

Ракурс

Під час переговорів у Стамбулі Україна фактично вимагала повної капітуляції Росії.

Про це заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд розповіла в інтерв’ю телеканалу «Настоящее время».

Думаю, ми знаємо не так багато про те, як проходили переговори в Стамбулі. Важливо, що Україна, попри абсолютно неприйнятні вимоги Росії, практично вимога повної капітуляції у цій війні. Україна залишилася за столом переговорів, продовжила спроби знайти дипломатичне вирішення цього жахливого, жорстокого конфлікту. І ми їх у цьому дуже підтримуємо, — зазначила вона.



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Нагадаємо, переговори України та росії у Стамбулі прокоментував президент Володимир Зеленський. У традиційному зверненні до народу глава держави 29 березня заявив, що «сигнали, які ми чуємо з переговорного майданчика, можна назвати позитивними, але ці сигнали не заглушають розривів російських снарядів».

Джерело: «Настоящее время»