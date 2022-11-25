Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко. Фото:

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Кирило Шевченко, колишній голова Національного банку України, перебуває у Відні.

Екс-банкір, який перебуває в міжнародному розшуку, облаштувався у столиці Австрії й живе у будинку, де колись мешкав віденський заможний клас. Цей будинок унікальний навіть для Відня, бо у будівлі розташований власний спа-салон, великий басейн, а також фітнес-центр. Утікач багато часу проводить вдома. Відні, йдеться у розслідувані «Української правди».

Протягом декількох днів ми під’їжджаємо за цією ж адресою, але колишнього можновладця більше не вдається помітити. Натомість на третьому поверсі будинку іноді горить світло, — розповідають журналісти.

Також Шевченка розслідувачі помітили у компанії колишнього заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, якого також оголошено у розшук. Крім того, ЗМІ вдалося отримати фото, на якому Шевченко зафіксований ще з одним фігурантом розслідування НАБУ, колишнім депутатом від партії «Блок Петра Порошенка» Олександром Грановським.

Нагадаємо, у жовтні Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка, який проходить у справі про розкрадання 200 млн грн в «Укргазбанку».

Джерело: «Українська правда»