Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Оккупанты ради пропаганды взорвали собственный танк. Фото: In Factum

Оккупанты ради пропаганды взорвали собственный танк (ВИДЕО)

10 авг 2023, 18:49
999

Військові російської федерації підірвали власний танк, спробувавши видати його за машину Збройних сил України.


.

Російська пропаганда радісно відзвітувала про те, що загарбники нібито зайшли в тил українських військових і підірвали їхній танк. Однак на башті «українського» танка було добре видно намальовану літеру Z — один із символів російського вторгнення в Україну. Про це повідомляє Telegram-канал In Factum.

Розвідники одного з наших підрозділів, зайшовши в тил противника, виявили ворожий танк. Під прикриттям групи, заклали вибухові речовини та знищили машину, — вихваляються пропаганди.

Експерти стверджують, що рашисти знищили російський танк Т-72Б. Згодом пропагандисти видалили свій пост.

Нагадаємо, російські загарбники намагались сховатись від українських Сил оборони в одному з будинків під Бахмутом, але були помічені аеророзвідкою. Згодом по ворожій позиції було завдано прицільний артилерійський удар.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров