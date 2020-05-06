Вирубка лісів в Україні. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/2626-chomu-goryt-lis-pro-vyrubku-lisiv-v-ukrayini.html

Ракурс

Наприкінці квітня на Україну, яка бореться з епідемією коронавірусної інфекції, звалилася ще одна біда — лісові пожежі, що охопили Житомирську область. Горіло понад 4 тис. га лісу, збиток вже оцінили у 25 млн дол. Пік пожеж припав на кінець квітня, але навіть цими вихідними на Житомирщині продовжували гасити осередки тління деревини, повідомила прес-служба ДСНС. Так, у неділю, 3 травня, були ліквідовані три нових вогнища загоряння. Здавалося б, до чого тут вирубка лісів?

Про причини масштабних лісових пожеж не розмірковував хіба що ледачий. Дві головні версії, висунуті «диванними експертами», — дурість місцевих селян, які спалюють торішню траву, і такі собі таємні диверсійні вилазки ворогів, що підпалюють ліси. Втім, на нараді в Житомирській ОДА за участю міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова була висунута і більш екзотична версія — пошкодження електропроводів, на які впало дерево, плюс сильний вітер. Цю ймовірну причину трагедії озвучив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко на своїй сторінці в фейсбуці.

Однак є ще одна версія, значно неприємніша і, на жаль, вельми правдоподібна: ліси на Житомирщині горять не через дурість або злочини невідомих ворогів. Вогонь потрібен для того, щоб приховати масштабні розкрадання і прикрити розгалужену корупційну схему з вирубки лісів, яка діє вже не один рік.

Тому почнемо здалеку.

Всього лише «незаконна вирубка лісів»

У 2007 році на Житомирщині було створено ТОВ «Коростенський індустріальний парк», що розмістилося на 50 га території місцевого аеродрому. Трохи пізніше український олігарх Леонід Юрушев побудував на цій території деревообробний завод, що виробляє плити МДФ і ламінат. До цього ламінат здебільшого імпортувався в Україну, тож справа була розпочата хороша. Місце для реалізації бізнес-проекту вибрано ідеально: в Коростені розташований великий залізничний вузол, а Житомирська область багата на ліси.

Перший скандал навколо заводу виник навесні 2012 року, коли викиди підприємства спричинили масову загибель риби в річці Уж, а екологи почали вимагати негайно встановити на ньому нові очисні споруди. Проблему швидко розв’язали, завод працює, три роки тому більшу частину акцій викупила якась кіпрська компанія, що входить до міжнародної групи Kronospan.

Все було би чудово, якби не одне «але» — саме із заводом МДФ місцеві жителі пов'язують масштабні незаконні вирубки лісів. З 2015 року вони зверталися з цією проблемою до Василя Яніцького, депутата ВР VIII скликання, заступника голови парламентського комітету з питань правової політики і правосуддя, а він, своєю чергою, звертався до перших осіб держави.

«Масове винищення лісу у Коростенському та ряді інших суміжних з ним районів Житомирської області по часу співпало з введенням в експлуатацію Коростенського заводу з виробництва деревинно-волокнистої плити (МДФ), — розповідає Василь Яніцький у зверненні до тодішнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана щодо незаконної вирубки лісів. — Місцеві жителі пов’язують ці факти між собою і вважають, що незаконно вирізаний (а фактично — вкрадений) ліс головним чином постачається на вказане підприємство для подальшої його переробки».

Схема з вирубки лісів, можлива тільки за згодою Мінагрополітики, керівництва правоохоронних структур, перших осіб місцевого самоврядування, була налагоджена ще за президентства Януковича і спокійнесенько продовжувала діяти й після Революції гідності, і навіть набула ще більшого розмаху.

«За неофіційною інформацією, отриманою від працівників Коростенського лісництва, на території району тільки у 2015 році незаконно було вирізано понад 40 га лісу. За деякими оцінками спеціалістів, якщо вирізка лісу лише для потреб Коростенського заводу з виробництва деревинно-волокнистої плити триватиме такими темпами, як зараз, то це призведе до повного знищення «стройового» лісу на території Коростенського району вже в найближчі 15 років. Це матиме тяжкі екологічні наслідки для цього регіону, який і так потерпів від аварії на Чорнобильській АЕС. Але річ у тім, що така вирізка лісу спостерігається не лише на території Коростенського, але й інших районів навколо Коростеня», — продовжує Василь Яніцький.

Депутат Яніцький звертався із запитами до перших осіб у Генпрокуратурі, Міністерстві внутрішніх справ і СБУ. СБУ переправила лист до МВС. Міністр Аваков повідомив, що порушено кримінальне провадження за ст. 24 КК (незаконна вирубка лісів), а от слідів пожеж не виявлено.

Така відповідь викликала у депутата певний шок: адже до звернень було додано реальні фото знищеного вогнем лісу. Беззмінний міністр повідомив про те, що має місце «неналежне виконання службових обов'язків» з боку керівництва лісгоспу, а за фактами пожеж порушено справу за ч. 1 ст. 367 (службова недбалість). Крім того, порушено десятки справ за фактами незаконної вирубки лісів (з яких до суду дійшли аж дві). Такі результати, на думку депутата, можуть свідчити про одне: самі перевіряльники були «в долі».

Побічно про це свідчив і той факт, що люди, які раніше вивозили ліс під покровом ночі, перестали ховатися і почали робити це серед білого дня (що, до речі, і дало можливість місцевим мешканцям зафіксувати номери автомобілів).

«Порушень вимог законодавства не встановлено»

Влітку 2018 року народний депутат Яніцький знову звертається до прем'єра Гройсмана в надії, що анонсована 18 липня 2018 року перевірка господарської діяльності всіх лісгоспів України принесе результати і цього разу Державна аудиторська служба, Державна фіскальна служба, Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру спільно з Національною поліцією нарешті розберуться з налагодженою схемою незаконної масової вирубки лісів.

«Йдеться про сотні гектарів лісу, а отже, про десятки, а можливо, й сотні мільйонів гривень, які не потрапляють до державного бюджету, а зникають у кишенях ділків», — пише Василь Яніцький. На його думку, йдеться про крадіжку майна в особливо великих розмірах, організовану злочинною групою, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, і замішані в цьому високопоставлені чиновники Міністерства аграрної політики і продовольства разом з місцевими органами самоврядування.

Прем'єр відповів, що ніхто не планував перевіряти лісгоспи Коростенського району, бо на експорт звідти йшло зовсім трохи лісу (а найбільшою проблемою був саме незаконний експорт лісової сировини). Проте Держаудитслужба включить лісгоспи Житомирщини у план перевірок на IV квартал 2018 року.

Аудиторська служба відповідає, що за результатами перевірок з листопада 2018 по березень 2019 року «випадків лісових пожеж на землях, що перебувають у користуванні ДП «Коростенський лісгосп АПК», не зафіксовано. Що стосується рубок та вивезення лісу навколо сіл Сарновичі, Берестовець, Дідковичі та хутора В. Тартак, то загалом ДП «Коростенське ЛМГ» та ДП «Коростенський лісгосп АПК» у відповідних лісництвах провели рубки догляду та головного користування на площі 390 га. При цьому порушень вимог законодавства не встановлено.

Водночас безпосередньо ДП «Коростенське ЛМГ» установило 52 випадки незаконних рубок лісу, якими завдано матеріальної шкоди (збитків) лісу на суму 4,2 млн грн. За згаданими фактами підприємство надіслало відповідні матеріали до правоохоронних органів, за результатами розгляду яких відкрито 35 кримінальних проваджень.

Аналогічні факти виявило ДП «Коростенський лісгосп АПК», де лісова охорона задокументувала 79 випадків незаконних рубок лісу, якими завдано матеріальної шкоди (збитків) лісу на суму понад 639 тис. грн. Матеріали надіслано до правоохоронних органів, за результатами розгляду яких відкрито 67 кримінальних проваджень».

Нові звернення в Генпрокуратуру теж не принесли результатів — вони просто переправлялися в МВС.

Міністерство екології та природних ресурсів України, куди теж звертався депутат Яніцький, відправило запит до Держекоінспекції, а вже звідти депутат отримав відповідь, що виявлені якісь смішні «незаконні рубки невстановленими особами», матеріали передані в місцеву поліцію.

Василь Яніцький знову пише депутатське звернення на ім'я прем'єр-міністра, все-таки сподіваючись на конструктивну відповідь. Одним словом, все виглядало так: аудит нічого особливо страшного не знаходив, звернення до високих інстанцій в результаті потрапляли в місцеву поліцію, яка відкривала кримінальні провадження про «вирубку лісу невстановленими особами», а потім тихо зливала справи.

Чим це закінчилося? А нічим. Влітку минулого року відбулося перезавантаження Верховної Ради, на тому депутатські запити про незаконні вирубки лісів на Житомирщині закінчилися. А наприкінці квітня сталася масштабна пожежа.

...В українських ЗМІ нещодавно з'явилися дані порталу Global Forest Watch, який аналізував світову тенденцію зникнення лісів у 2011‒2018 роках. Цікаво, що найбільші вирубки лісів в Україні відбуваються не в Карпатах, як багато хто думає. На першому місці — Житомирська область. За нею йдуть Рівненська та Київська області.