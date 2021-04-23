Жертва мережевого маркетингу: як відсудити марно витрачені гроші

https://racurs.ua/ua/2853-jertva-merejevogo-marketyngu-yak-vidsudyty-marno-vytracheni-groshi.html

Ракурс

Серед усього масиву цивільних спорів на справи про захист прав споживачів припадає досить невеликий відсоток, набагато менший, ніж на розлучення, поділ майна, спірну спадщину і квартирні баталії. І це поганий показник з двох причин. Перша: якщо людина готова спустити на гальмах дрібні образи і несправедливості, то вона цілком може виявитися беззахисною перед несправедливістю більш серйозною. І, нарешті, друга: відновлення цієї самої справедливості в наших судах — справа тривала, марудна і, між нами, витратна, не кожному під силу.

Ця історія тягнулася чотири роки в суді першої інстанції і, чого на світі не буває, може надалі йти в апеляційній і касаційній. Однак перше рішення у справі винесене, і воно може бути корисним для тих, хто не може встояти перед спокусами мережевого маркетингу.

Ефективно й абсолютно безплатно!

Торгівля красою — дуже специфічне заняття, що потребує чудового знання психології. З одного боку, всі ці креми-масажі-пілінги-обгортання і ще сотня-друга чудодійних процедур зі складними назвами — начебто речі далеко не першої необхідності. Та й ефект від них навряд чи пропорційний витраченим грошам.

Однак з іншого — вітчизняні пані, особливо ті, хто всерйоз сприймає копійчане чтиво з глянцевих журнальчиків, усе життя перебувають під страхом старіння. Культ юності, що його нав’язують зі сторінок цих видань, — узагалі-то лише маркетинг, а основне завдання — продати клієнткам якнайдорожче багато-багато непотрібного мотлоху. А те, що попутно така реклама привносить у бідну голову клієнтки чимало страхів і комплексів, це навіть добре: буде активніше розставатися із грошима. Між іншим, одна з найбільших маркетингових афер минулого століття — горезвісний целюліт, який є тільки... показником здорового гормонального фону і хорошої здатності народити дитину. Але вже не одне покоління жінок бореться з ямочками на відомому місці, вкладаючи гроші в різні абсолютно непотрібні засоби і процедури.

Утім, справа, яка слухалася в одному із судів великого промислового міста на півдні України, не про це місце, а про обличчя. Хоча, звичайно, складно зрозуміти, яким місцем думала позивачка, втягуючись у цю купівельну авантюру.

Мережеві розповсюджувачі косметики і косметичних приладів, намагаючись залучити нових клієнтів, часто влаштовують презентації свого товару. Багато хто з потенційних покупниць охоче погоджується на «безплатну пробну процедуру», після якої, зачаровані та ошукані, купують товар, та ще й діляться з продавцем контактними телефонами своїх приятельок, розширюючи його клієнтську базу.

Власне кажучи, нічого кримінального в цьому немає. Саме так одного разу якійсь пані зателефонували і запросили на абсолютно безплатне тестування такого собі чудодійного апарата. Диво ворожої техніки називалося «Твінрі», на вигляд нагадувало електробритву і призначалося для шкіри «40+». Особисто мене насторожило б те, що, переглянувши чимало сторінок за запитом «принцип дії», я не знайшла жодного зрозумілого опису приладу, лише якісь псевдовчені слова про «три режими роботи: ультразвук, гальваніка, фотони». Іншими словами, штучка світить різними кольорами, тонко пищить і генерує слабкий струм, і це нібито сприяє «глибокому проникненню поживних речовин із косметичного засобу в клітини шкіри». Зморшки в чудесний спосіб розгладжуються, плями і набряки зникають, овал обличчя підтягується, жінка середніх років перетворюється на юну німфу. Ось, до речі, ще один глибоко психологічний прийом. Якщо сказати, що для гарного кольору обличчя потрібно нормально харчуватися, добре висипатися і гуляти на свіжому повітрі, це нікого не вразить. А от якщо дістати таку собі красиву штуковину, яка пищить і виблискує, та намазати обличчя засобами з різних тюбиків, то звісно ж...

Словом, клієнтка була вражена і зачарована, коли їй попищали-повиблискували перед носом красивим апаратом з гарної коробочки. Ще більше жінка зраділа, коли їй запропонували взяти апарат абсолютно безоплатно! Дивовижне везіння: саме цього дня дорогі прилади роздавали даром.

Насправді за подібний прилад в Інтернеті просять близько двох тисяч гривень, а тут даром! І клієнтка погодилася. Щоправда, до безплатного приладу додавалися «чудодійні креми і бальзами» лише на... 15 тисяч гривень. Але гроші — дрібниця, кредит від «Альфа-банку» можна оформити прямо тут, на місці.

Обсипало... на погоду?

Далі розпочалися проблеми. Хтозна, з чого було виготовлено чудодійні креми, але наступного дня у бідної жінки та її літньої мами, яка разом із нею теж відвідала «безплатну процедуру», обличчя вкрилися висипами і набрякли, очі почервоніли. У наявності були всі ознаки алергії.

На другий день після купівлі жінка прийшла до продавців і вимагала розірвати договір, забрати товар і віддати їй гроші. Але отримала відмову: мовляв, принесіть спочатку довідку від алерголога. Уперта клієнтка до алерголога сходила, отримала довідку з діагнозом «дерматит обличчя» і рекомендації з лікування. З цією довідкою вона наступного ж дня вирушила до продавців. Цього разу жінці зробили якусь «комп’ютерну діагностику стану шкіри» і заявили, що обсипало її... на погоду, а креми у них справжнісінькі лакшері і виготовлені «на натуральній основі».

Зрозумівши, що продавець приладу і кремів повертати гроші не збирається, покупниця звернулася до банку. Та оскільки з моменту укладення договору вже пішов третій тиждень, банк відмовився розривати договір. Більш того, з банку почали надходити повідомлення про те, що кредит необхідно погасити.

Клієнтка виплатила банку вже майже 16 тисяч гривень з урахуванням відсотків, що набігли. Додавши до наявних документів квитанцію з банку, жінка пішла до суду.

«Нечесна підприємницька практика»

У своєму позові клієнтка звинуватила фірму (точніше, фізичну особу-підприємця, яка продала їй усе це косметичне барахло) в недобросовісній підприємницькій діяльності, бо товар виявився неякісним. До того ж, крім вартості препарату, вона просила виплатити їй 5 тисяч гривень моральної шкоди.

Сама фізособа-підприємець порахувала, що найкращою тактикою буде повістки до суду ігнорувати і робити вигляд, що нічого не знає про якісь позови. Тому суд вирішив, що має право розглянути справу заочно, неявку відповідача визнати неповажною, а поведінку — недобросовісним використанням процесуальних прав у цивільному процесі. Хай там як, суд повністю задовольнив скаргу покупниці: майже 16 тисяч гривень кредиту, 5 тисяч моральної шкоди та судові витрати — разом близько 22 тисяч гривень.

А тепер подивімося на правовий алгоритм такого рішення.

Стаття 678 Цивільного кодексу говорить про те, що покупець, який отримав неякісний товар, має право відмовитися від договору і вимагати повернення грошей. А у статті 651 йдеться про те, що договір можна розірвати за рішенням суду на вимогу однієї із сторін.

У покупниці виникла алергія, і це свідчить про те, що товар був неякісним.

Тепер перейдемо до Закону України «Про захист прав споживачів». Статті 6 і 15 говорять про те, що споживачеві гарантується право на якісну продукцію та достовірну інформацію про неї. Кожен продукт повинен мати сертифікат якості.

Стаття 8 закону про захист прав споживачів передбачає, що в разі виявлення недоліків під час гарантійного терміну, підтверджених за необхідності експертизою, покупець має право вимагати від продавця або виробника розірвання договору. А в статті 19 сказано, що «нечесна підприємницька практика» — це будь-які дії, що вводять споживача в оману, і всі договори або акти купівлі-продажу, вчинені за такою схемою, недійсні.

У розглянутому випадку суд визнав, що жінку, м’яко кажучи, ошукали, продавши їй неякісну косметику незрозумілого походження за астрономічною ціною.

Хоча їй не завадило б узяти дуже невелику частину відсуджених грошей і купити в аптеці ліцензований препарат «Ноотропіл». Пишуть, добре допомагає вчасно включати мізки, щоб потім не довелося роками по судах ходити.