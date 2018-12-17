Голий протест: захисники тварин роздяглися у центрі Барселони, зображаючи трупи (ФОТО, ВІДЕО, 18+)

Гола акція протесту у Барселоні, фото — Independent

https://racurs.ua/ua/n115724-golyy-protest-zahysnyky-tvaryn-rozdyaglysya-u-centri-barselony-zobrajauchy-trupy-tvaryn-foto.html

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У центрі Барселони відбулася оригінальна акція протесту захисників тварин — десятки іспанців роздягнулися на площі Каталонії, зображаючи трупи тварин.

Учасники акції привернули до себе увагу, щоб виступити проти використання хутра та шкіри в складі продукції модних брендів, повідомляє The Independent.

Під час флешмобу на площі Каталоніїї декілька десятків людей роздяглися догола. Їх облили фарбою, яка символізувала кров тварин.

Люди нерухомо лежали на асфальті і зображали вмираючих тварин. Одна з дівчат сиділи на шкурі тварини, тримаючи плакат з таким написом: «Скільки життів потрібно на одне пальто?».

Акцію організувала міжнародна некомерційна організація Anima Naturalis, яка захищає права тварин в Іспанії та Латинській Америці.

За даними захисників тварин, понад 85% хутра, яке продається у всьому світі, надходить з фермерських господарств, де лисиць, норок та інших тварин довічно замикають в клітках, перш ніж вбити і зняти шкуру.

«Ракурс» повідомляв, що влітку цього року учасниця акції протесту проти міграційної політики Трампа видерлася на 93-метрову Статую Свободи.

Порушниця, одягнена в футболку з протестним написом, стояла на підніжжі статуї. Там вона просиділа кілька годин, доки правоохоронцям не вдалося вмовити жінку спуститися з їхньою допомогою.