Протести «жовтих жилетів» у Парижі переросли у вуличні сутички, поліція дістала зброю (ФОТО, ВІДЕО)

Протести “жовтих жилетів” у Парижі / Фото: wikimedia

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Протести «жовтих жилетів» у Парижі супроводжуються бійками з правоохоронцями, також повідомляється про підпали автомобілів. Цими вихідними учасники акції напали на трьох поліцейських-мотоциклістів на Єлисейських полях, одному з яких довелося пригрозити використанням вогнепальної зброї для того, щоб натовп відступив.

Відео цього інциденту потрапило у соцмережі, після чого французькій поліції довелося пояснювати доцільність застосування зброї під час втихомирення демонстрації «жовтих жилетів». Влада виправдовує дії офіцера поліції, заявляючи, що він вчинив правильно, оскільки поліції дозволено діставати зброю у випадку фізичної загрози, пише «Європейська правда».

Під час інциденту протестувальники кидали в правоохоронців бруківку та інші предмети. Згодом поліцейські на двох мотоциклах покинули місце події, залишивши один транспортний засіб. Пізніше сюди прибули додаткові сили поліції, які відтіснили протестувальників, а поліцейський зміг повернутися і забрати свій мотоцикл.

«Ми отримали хвилину паузи, яка дозволила моїм колегам безпечно покинути місце події. Це тактика стримування», — зазначив представник французького поліцейського союзу Unite FGP Рокко Контенто.

Нагадаємо, нещодавно французька профспілка правоохоронців UNSA-Police заявила про те, що закликає поліцейських не виходити на службу, а замість того брати участь у страйках.