Повна дієздатність до 18-ти років: чотири випадки, коли це можливо

Повна дієздатність до 18-ти років / Фото: kadrovik.ua

https://racurs.ua/ua/n116129-povna-diiezdatnist-do-18-ty-rokiv-chotyry-vypadky-koly-ce-mojlyvo.html

Racurs.ua

Повна дієздатність, згідно із законодавством України, настає з 18-ти років. Однак закон передбачає чотири випадки, коли її можна отримати достроково. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» розповідає автор п’яти шкільних підручників з права Олександр Наровлянський.

За його словами, повна дієздатність для неповнолітнього настає у випадку:

укладення шлюбу;

реєстрації батьком або матір’ю дитини;

укладення трудового договору;

ведення підприємницької діяльності.

Наровлянський зазначає, що навіть після припинення трудової і підприємницької діяльності або розірвання шлюбу, повна цивільна дієздатність зберігається — зворотного ходу немає.

«На сьогодні для укладення шлюбу неповнолітнім (який досяг 16-років) потрібен дозвіл суду… І після укладення шлюбу свідоцтво про шлюб свідчить про автоматичне отримання повної дієздатності», — пише Наровлянський.

У свою чергу, отримання повної дієздатності у зв’язку з трудовою або підприємницькою діяльністю здійснюється за згодою батьків, а якщо вони цього не схвалюють, — то за рішенням суду.

Ще однією підставою для отримання дострокової повної дієздатності є реєстрація неповнолітнього батьком або матір’ю дитини. Тут йдеться виключно про реєстрацію, а не просто про факт народження дитини.

Наровлянський нагадує, що разом з набуттям повної дієздатності, окрім отримання повного обсягу цивільних прав, неповнолітній починає самостійно нести і повну відповідальність.