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Ракурс
Повна дієздатність до 18-ти років / Фото: kadrovik.ua

Повна дієздатність до 18-ти років: чотири випадки, коли це можливо

26 гру 2018, 14:04
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Повна дієздатність, згідно із законодавством України, настає з 18-ти років. Однак закон передбачає чотири випадки, коли її можна отримати достроково. Про це у своєму блозі на «Ракурсі» розповідає автор п’яти шкільних підручників з права Олександр Наровлянський.

За його словами, повна дієздатність для неповнолітнього настає у випадку:

  • укладення шлюбу;

  • реєстрації батьком або матір’ю дитини;

  • укладення трудового договору;

  • ведення підприємницької діяльності.

Наровлянський зазначає, що навіть після припинення трудової і підприємницької діяльності або розірвання шлюбу, повна цивільна дієздатність зберігається — зворотного ходу немає.

«На сьогодні для укладення шлюбу неповнолітнім (який досяг 16-років) потрібен дозвіл суду… І після укладення шлюбу свідоцтво про шлюб свідчить про автоматичне отримання повної дієздатності», — пише Наровлянський.

У свою чергу, отримання повної дієздатності у зв’язку з трудовою або підприємницькою діяльністю здійснюється за згодою батьків, а якщо вони цього не схвалюють, — то за рішенням суду.

Ще однією підставою для отримання дострокової повної дієздатності є реєстрація неповнолітнього батьком або матір’ю дитини. Тут йдеться виключно про реєстрацію, а не просто про факт народження дитини.

Наровлянський нагадує, що разом з набуттям повної дієздатності, окрім отримання повного обсягу цивільних прав, неповнолітній починає самостійно нести і повну відповідальність.

Джерело: Ракурс


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